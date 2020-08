Immer mehr wiederholte Corona-Infektionen

Bei beiden Betroffenen sorgte die zweite Infektion für schwerere Symptome als die erste, wie Richard Tillett (US-Universität Nevada) und das Institut für Mikrobiologie der Universität von Quito berichteten.

Bei dem Fall im US-Bundesstaat Nevada handelt es sich um einen 25-Jährigen mit Erkältungssymptomen und Durchfall, der Mitte April positiv auf SARS-Cov-2 getestet worden war. Ende Mai suchte er mit Symptomen wie Fieber, Kopfweh und Husten erneut ärztliche Hilfe, zeitweise musste er beatmet werden. Erbgutuntersuchungen hätten gezeigt, dass erste und zweite Infektion auf verschiedene Varianten von SARS-CoV-2 zurückgingen, so die Forscher.

Auch bei dem Ecuadorianer gingen die beiden Infektionen auf verschiedene Varianten des Virus zurück, wie das Institut in Quito mitteilte. Die Erkrankung nahm bei dem Patienten im Mai demnach einen leichten Verlauf, im August zeigte er mittelschwere Symptome.

WHO geht von Einzelfällen aus

Zuletzt hatten Forscher in Hongkong, Belgien und den Niederlanden von dokumentierten Fällen erneuter Infektionen berichtet (mehr dazu lesen Sie hier). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht angesichts von inzwischen rund 25 Millionen erfassten Corona-Infektionen weltweit davon aus, dass es sich um Einzelfälle handelt.

Wie lange die Immunität nach einer ersten Ansteckung mit SARS-CoV-2 anhält und wie ihre Dauer mit der Schwere des Krankheitsverlaufs zusammenhängt, ist noch unklar. Forscher gehen bisher davon aus, dass eine durchgemachte Corona-Infektion zumindest zeitweise Schutz vor einer erneuten Ansteckung verleihen dürfte.

Rasanter Anstieg in Indien

Weltweit hat es bereits mehr als 25 Millionen SARS-CoV-2-Infektionen gegeben. Speziell in Indien verbreitet sich das Coronavirus derzeit immer rascher. Am Sonntag meldete das Gesundheitsministerium in Neu-Delhi 78.761 nachgewiesene Neuinfektionen - so viele Fälle hat bisher kein anderes Land an nur einem Tag registriert.

In dem Staat mit der zweitgrößten Bevölkerung weltweit wurden bisher rund 3,54 Millionen Infektionsfälle bestätigt. Die Zahl der Todesfälle stieg in Indien binnen eines Tages um 948 auf 63.498. Damit rückt Indien neben den USA und Lateinamerika immer mehr ins Zentrum der Coronavirus-Pandemie.

Allein in Maharashtra, dem reichsten und am stärksten urban geprägten indischen Bundesstaat, wurden 331 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus an einem Tag registriert. Trotz der Ausbreitung der Seuche unter den insgesamt 1,3 Milliarden Indern dringt Ministerpräsident Narendra Modi auf eine Rückkehr zur Normalität, um die Schäden für die Wirtschaft durch die Beschränkungen des öffentlichen Lebens zu mildern. So hat die Regierung beschlossen, die U-Bahn in der Hauptstadt Neu-Delhi, wo rund 20 Millionen Menschen leben, wieder in Betrieb zu nehmen. Von 7. September an sollen die Züge zum ersten Mal seit März fahren - allerdings mit einigen Einschränkungen. Unter anderem Kinos, Schwimmbäder und Vergnügungsparks sollen aber geschlossen bleiben.

Trotz fallender Zahlen ist die Situation in den USA weiterhin ernst. Noch am 16. Juli hatten die USA mit 77.299 Neuinfektionen die bis dahin meisten Neuinfektionen an nur einem Tag registriert. Dort wurden am Samstag mindestens 44.635 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Damit haben sich in den USA insgesamt rund 5,98 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle stieg um mindestens 906 auf 182.772.

In Brasilien meldete das Gesundheitsministerium 41.350 nachgewiesene Neuinfektionen binnen 24 Stunden, insgesamt haben sich mehr als 3,84 Millionen Menschen angesteckt. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 758 auf 120.262. Zwar steigen die Zahlen rasch an, allerdings haben sie sich in den vergangenen Wochen allmählich etwas stabilisiert.

Weltweit haben sich mehr als 25 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt, seit im Dezember die ersten Fälle im chinesischen Wuhan bekanntgeworden sind. Über 840.000 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Die Dunkelziffer dürfte Experten zufolge allerdings deutlich höher sein. Lateinamerika ist weltweit die Region mit den meisten Infektionen. Neben Brasilien sind Peru, Kolumbien und Mexiko besonders betroffen.

