181 neue Coronafälle in Österreich

Bisher gab es in Österreich 27.166 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (30. August 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 733 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 23.070 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 140 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 30 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 5

Kärnten: 0

Niederösterreich: 40

Oberösterreich: 19

Salzburg: 10

Steiermark: 20

Tirol: 33

Vorarlberg: 3

Wien: 51

