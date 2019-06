Hochschwangere Frau erstochen - Baby in Lebensgefahr

Das Kind kämpft in einem Krankenhaus um sein Leben, wie Scotland Yard am Sonntag mitteilte. Der Zustand sei "sehr kritisch".

Die 26-Jährige, die noch am Tatort im Großraum London starb, soll im achten Monat schwanger gewesen sein. Die Polizei nahm einen 37-jährigen Mann wegen Mordverdachts fest. Die Bluttat geschah in der Nacht auf Samstag in Croyden. Details nannte Scotland Yard nicht. Die Schwangere habe mit zwei anderen Frauen und einem Hund zusammengelebt, berichteten Nachbarn.

