Ein ungebetener Gast bei Queen-Trauerfeier

Rund 2000 Gäste waren zum Trauergottesdienst Montagmittag in der Londoner Westminster Abbey geladen, darunter Staats- und Regierungschefs und Adelige aus der ganzen Welt. Keine Einladung hatte ein winzig kleiner Besucher, der auf dem königlichen Sarg entdeckt wurde: eine Spinne.

Zunächst im Blumenkranz verborgen, krabbelte das Tier während des Einzugs über den Brief, der in dem Bouquet steckte. "Eine Spinne kroch über den Sarg der Queen, als die Prozession in die Westminster Abbey einzog", berichtete "The Independent" online.

Auf Twitter blieb die kurze Szene nicht unkommentiert. "God save the royal spider" und "Das ist nun die bekannteste Spinne der Welt", schrieben User scherzhaft.