13-Jährigen mit falscher Todesanzeige gemobbt

Schwerer Mobbingfall an einer Realschule in der bayerischen Stadt Nördlingen: Vergangenen Freitag ist in der Tageszeitung „Augsburger Allgemeine“ eine falsche Todesanzeige über einen 13 Jahre alten Schüler erschienen. Die Parte mit den Worten „Wir vermissen unseren lieben Freund, der plötzlich und unerwartet von uns ging“ löste Entsetzen aus, die Kriminalpolizei schaltete sich ein. In der Anzeige sind vier Namen aufgeführt, die den angeblichen Todesfall beklagen. Am Montag gab die Polizei bekannt, dass ein 14-jähriger Mitschüler hinter der falschen Todesanzeige stecken soll. Der tatverdächtige Bursch wurde bereits vernommen, bestreitet die Schaltung in der Zeitung jedoch. Bei dem 14-Jährigen wurden Smartphones und ein Laptop sichergestellt, die derzeit noch ausgewertet werden.

Laut „Bayerischen Rundfunk“ (BR) will die Tageszeitung, in der die falsche Todesanzeige geschaltet worden war, Strafanzeige erstatten. "Wir sehen uns ebenfalls als Geschädigte und werden entsprechend Anzeige erstatten. Wir haben alle Online-Veröffentlichungen der betreffenden Anzeige auf unseren Portalen gelöscht", teilte die „Augsburger Allgemeine“ auf Anfrage des „BR“ mit. Die falsche Todesanzeige sei online gebucht worden, der/die Auftraggeber hätten eine falsche Bankverbindung angegeben.

Die Polizei ermittelt bereits seit Ende November in der Maria-Stern-Realschule in Nördlingen wegen Cyber-Mobbing. Bisher Unbekannte hatten damals an der Schule via Schul-E-Mail-Adressen Drohungen ausgesprochen und Porno-Links verschickt. Zudem wurden im Namen von Schülern Reisen gebucht und Smartphone-Verträge abgeschlossen.

