Schaf unverletzt aus Bach in Tirol geborgen

GERLOS/TIROL. Weil er ein Schaf im Gerlosbach in Tirol entdeckte, alarmierte ein Passant am Sonntagabend die örtliche Feuerwehr. Das Tier befand sich auf einer kleinen Insel am Bachrand und konnte von selbst nicht mehr die Böschung hinaufklettern. Mit einer Drehleiter begab sich ein Feuerwehrmann zum Schaf hinunter und brachte es unverletzt zurück an Land.

