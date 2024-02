Neues Zuhause für vier Meerschweinchen

LOCHEN AM SEE/GRöDIG. Glück im Unglück hatten vier Meerschweinchen, die vor kurzem in einer Wiese in der Gemeinde Grödig ausgesetzt worden waren. Wegen Nahrungsmangel und den tiefen Nachttemperaturen haben die vier nur knapp überlebt. Ein Passant entdeckte die vier Tiere und brachte sie zum Tierschutzhof der Pfotenhilfe Lochen, wo sie nun versorgt werden.

