Suchaktion erfolgreich: Vermisste war wohlauf

GMUNDEN. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde im Bezirk Gmunden eine große Suchaktion durchgeführt, weil eine 77-jährige Seniorenheimbewohnerin als vermisst gemeldet worden war. 25 Einsatzkräfte und sieben Suchhunde waren auf den Beinen. Am Ende wurde die Dame in einem Garten gefunden. Sie war etwas unterkühlt, aber wohlauf.

