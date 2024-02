2400 Tonies gestohlen: Dieb an Grenze gefasst

LINDAU-REUTIN. Die Polizei hat kurz nach der Grenze zu Vorarlberg einen 20-Jährigen verhaftet, der fast 3400 Tonie-Figuren im Wert von rund 71.000 Euro entwendet haben soll. Der Spielzeugdieb wurde am Sonntag bei der Einreise mit einem Zug aus Österreich am Bahnhof Lindau-Reutin gefasst. Der Bosnier war europaweit gesucht worden, nun kam er in Untersuchungshaft.

