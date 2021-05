Umgesägter Maibaum beschädigte drei Fahrzeuge

Wenn sie geschnappt werden, dürfte diese Aktion die Täter teuer zu stehen kommen: In Kärnten wurden in der Nacht auf Sonntag zwei Maibäume umgesägt. Einer davon richtete erheblichen Schaden an.

In Lurnfeld im Bezirk Spittal an der Drau sägten laut Polizei Unbekannte kurz nach Mitternacht den Maibaum im Ortsteil Pusarnitz um. Der Baum, der von einem Verein dort aufgestellt worden war, fiel dabei auf drei auf dem Kirchplatz abgestellte Fahrzeuge. Ein Firmenauto und zwei Privat-Pkw wurden beschädigt. Zudem beschädigte die Spitze des Baumes das Dach des Feuerwehrhauses schwer. Die Feuerwehr bezifferte am Sonntag den Schaden mit mehreren tausend Euro. "Es müssen Laien gewesen sein, denn so schneiden Fachmänner keinen Baum um", schilderte ein Feuerwehrmann

Schon kurz zuvor war im wenige Kilometer entfernten Napplach in der Gemeinde Penk ebenfalls ein Maibaum umgesägt worden. Im Gegensatz zu jenem in Lurnfeld richtete dieser aber keinen Schaden an. Der Baum kam jedoch vor der Feuerwehrausfahrt zu liegen. Immerhin sägten die unbekannten Täter daraufhin aber ein Stück des Stammes heraus und machten damit die Ausfahrt wieder frei.

Eine Nachbarin hörte die Holzfällerarbeiten. Sie erkannte zwei Burschen und benachrichtigte die Feuerwehr. Die Erhebungen waren am Sonntagnachmittag noch nicht abgeschlossen, auch die Schadenshöhe stand noch nicht fest.