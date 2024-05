Tierquäler stach in Kärnten auf Pferd ein

Die Verletzung war der Stallpächterin aufgefallen, als sie in der Früh die Pferde in den Boxen fütterte, das Pferd hatte eine tiefe Schnittwunde am hinteren rechten Oberschenkel. Ein Tierarzt musste die Wunde nähen, er stellte auch eindeutig Fremdeinwirkung fest, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.