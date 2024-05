Einfamilienhäuser waren 2023 um 4 Prozent billiger

In Kärnten und Salzburg wurden Häuser teurer. Auch gibt es eine große Kluft bei den durchschnittlichen Preisen: In Wien, Tirol, Vorarlberg und Salzburg kosteten Einfamilienhäuser knapp 700.000 Euro oder mehr, in den anderen fünf Bundesländern unter 350.000 Euro, zeigt eine Grundbuchauswertung der Immobilienfirma Re/Max.

Der Preisrückgang ging mit einem massiven Minus bei der Zahl der Transaktionen einher. 16,4 Prozent weniger Verkäufe wurden im Grundbuch eingetragen, in Summe nur 8.221 Objekte. Das war ein Drittel weniger als im Rekordjahr 2018 (damals 12.689 Käufe).

Die billigsten Häuser gab es mit im Schnitt 209.770 Euro im Burgenland und 277.113 Euro in Niederösterreich, die teuersten mit 795.394 Euro in Tirol und 803.423 Euro in Wien. Da in allen Bundesländern die Menge an Transaktionen fiel und die Preise im Schnitt auch rückläufig waren, wurden für Einfamilienhäuser in Summe 2023 nur mehr 3,28 Mrd. Euro ausgegeben, nach rund 4,1 Mrd. Euro in den Jahren 2021 und 2022.

16 Millionen Euro für das teuerste Einfamilienhaus

Das teuerste Einfamilienhaus wechselte im Vorjahr in Wien-Döbling um 16 Mio. Euro den Besitz, zeigt eine Auswertung des Grundbuchs durch Immounited und willhaben, die ebenfalls am Dienstag veröffentlicht wurde. Zweistellige Millionenbeträge waren den Käufern auch ein Einfamilienhaus in Wien-Währing (12,5 Mio. Euro) und in Kirchberg in Tirol (11,6 Mio. Euro) wert. Immerhin zwei Dachwohnungen, im 1. Bezirk in Wien (13 Mio.) und in Kitzbühel (11,7 Mio.), spielten in der gleichen Liga.

Abseits der Einfamilienhäuser betraf die teuerste Grundbucheintragung im Vorjahr mit 130 Mio. Euro ein Waldgrundstück in Weyer (Oberösterreich) mit 463.770 Quadratmetern, vor einem Bürogebäude um 114 Mio. Euro in Wien-Donaustadt und einem Gebäude in der Inneren Stadt in Wien (95 Mio. Euro).

Blickt man auf alle Wohnimmobilien zusammen, so gab es mit Abstand die meisten Transaktionen in Graz Stadt (2.228) vor Salzburg Stadt (963) und dem Wiener Bezirk Donaustadt (929).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper