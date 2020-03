Zoo Schmiding bittet um Tierpatenschaften

"Die Erdmännchen halten Ausschau nach Besuchern, und auch die Giraffen freuen sich über jede Unterhaltung durch die Tierpfleger", sagt Daniela Artmann vom Zoo Schmiding, der wegen der Maßnahmen gegen die Virusausbreitung seit 16. März menschenleer ist.

Dabei finanziert sich der Zoo zu 97 Prozent über Eintritte und zu drei Prozent über Patenschaften. Die Einnahmen sind aber seit der Schließung fast komplett weggebrochen. "Tiere müssen aber weiter versorgt, gefüttert und gepflegt werden, ein Großteil des Teams muss weiterarbeiten", sagt Artmann. Lediglich das Kassenpersonal kann daheim bleiben. "Somit sind die Kosten für die Aufrechterhaltung des Betriebs enorm."

Daher bittet der Zoo Schmiding Tierfreunde, Patenschaften abzuschließen, um die Tiere zu unterstützen. Die Patenschaften beginnen ab zwei Euro für Private und reichen bis zu 600 Euro für Firmen. "Diese Spenden sind sehr wichtig, um uns über diese schwierige Situation hinwegzuhelfen", sagt Artmann. Nach der Krise plant der Zoo eine große Dankestafel mit den Namen der Spender.

Für ein "Überleben in der Corona-Krise" hat der Zoo Schmiding ein Online-Spendenportal eingerichtet: patenschaften.zooschmiding.at – Direktspenden sind per Überweisung an AT33 20320 321 0053 3087 (IBAN) möglich.

