Zeilinger soll Goldenes Ehrenzeichen des Landes OÖ erhalten

Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger soll das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich erhalten. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) wird den in Ried im Innkreis geborenen Quantenphysiker in der nächsten Landesregierungssitzung für die Ehrung vorschlagen, informierte er am Donnerstag. Überreicht werden soll sie dann im Rahmen einer Feier im Frühling.

