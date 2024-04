Wetterausblick: Sonniger Feiertag für Oberösterreich

Das Parkbad Linz hält die Tradition hoch und sperrt am 1. Mai auf.

Frühsommerliche Temperaturen genossen die Oberösterreicher am Samstag und Sonntag, zum Wochenstart setzt sich das Schönwetter fort: "Viel Sonnenschein von früh bis spät" kündigt Maximilian Sterz, Meteorologe der Geosphere Austria, für den heutigen Montag an. Bis zum Feiertag am 1. Mai bleibt Oberösterreich der Sonnenschein erhalten.

Grund ist ein schwaches Hoch in Kombination mit einer Südwestströmung, die warme und einigermaßen trockene Luft aus Afrika nach Oberösterreich trägt. Mit im Gepäck hat sie allerdings Saharastaub, weshalb sich immer wieder Hochwolken bilden können – diese trüben aber den Sonnenschein nur vorübergehend, erklärt Sterz: "Insgesamt bleibt es sonnig und warm."

Die Höchsttemperaturen liegen heute um die 25 Grad, am Dienstag klettern sie noch einmal in die Höhe: Bis zu 29 Grad sind möglich. Die Temperaturen liegen deutlich über dem langjährigen Mittel, erklärt Sterz: "Wir sind sehr verwöhnt, weil es heuer schon so warm war. Es ist aber rund 10 Grad wärmer, als es für diese Jahreszeit üblich ist."

Auch am 1. Mai bleibt die Sonne den Oberösterreichern gewogen: Zwar frischen im Flachland der Ost- und im Bergland der Südwind auf. Die Temperaturen kommen aber wieder recht nahe an die 30-Grad-Marke heran.

Das Wetter wäre zwar schon zum Baden angetan, die Freibäder haben aber großteils noch nicht geöffnet. Das Parkbad in Linz hält die Tradition hoch und sperrt wie schon seit Jahrzehnten am 1. Mai auf. Tapfere können Abkühlung in der Natur suchen: Die Temperaturen der Salzkammergut-Seen liegen derzeit zwischen 9 und 13 Grad.

Umschwung am Donnerstag

Am Donnerstag geht das meteorologische Schönwetter-Zwischenspiel voraussichtlich zu Ende: Ein Tiefdruckgebiet macht sich breit, damit einher gehen sinkende Temperaturen und unbeständiges Wetter. Im Süden des Landes sind erste Regenschauer möglich, im restlichen Land bleibt es vorerst noch trocken.

Die 20-Grad-Marke wird am Donnerstag und Freitag noch einmal in weiten Teilen des Landes geknackt. Am Wochenende wird es aber kühler, dann ist im gesamten Bundesland immer wieder mit Regenschauern und Dauerregen zu rechnen.

