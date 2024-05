Autohaus Seipl: "Die Firma ist immer präsent"

Christa und Doris Seipl sind mit dem Auto groß geworden. So, wie das halt ist, wenn man in einem Familienbetrieb aufwächst, der sich mit Verkauf und Service vornehmlich britischer Autos beschäftigt. Es ist daher wenig überraschend, dass das Geschwisterpaar seit 2004 im gleichnamigen Autohaus in Leonding (Jaguar, Land Rover, Hyundai, MG) den Ton an- und die Drehzahl vorgibt. "Es war immer klar, dass wir das Unternehmen einmal übernehmen werden", erzählen Christa und Doris Seipl im OÖN-Gespräch.