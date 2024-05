Christi Himmelfahrt ist ein Feiertag, den man gern konsumiert, aber kaum mehr begeht. "Abgestiegen in die Hölle, aufgefahren in den Himmel" hieß es in der früher gängigen, jetzt aber nicht mehr verwendeten deutschen Übersetzung des christlichen Glaubensbekenntnisses. Weil aber mit der Hölle niemand mehr so wirklich etwas anfangen kann oder gar dort landen möchte, hat man inzwischen die Benennung der "Hölle" auf "Reich der Toten" geändert. Und was ist mit dem Himmel?