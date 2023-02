Weniger Arbeitslose

"Ende Jänner haben wir wieder weniger Arbeitsuchende als zum Jahreswechsel und im Vergleichszeitraum des Vorjahres gemeldet", sagt Othmar Kraml, Leiter des AMS Wels.

Der Rückgang im Vergleich zu Dezember 2022 betrage 130 Personen, zum Jänner 2022 196 Personen, heißt es in der Aussendung. Zum Monatswechsel sind in Wels-Stadt und -Land demnach insgesamt 4199 Personen arbeitslos gemeldet, das entspricht einem Rückgang von 4,5 Prozent. 929 Personen besuchen Aus- und Weiterbildungsangebote (–6,9 %). Die Generation 50+ (–13,7 %), Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen (–12,9 %) und Langzeitarbeitslose (–41,0 %) würden besonders von der Entwicklung am Arbeitsmarkt profitieren, so die erfreuliche Bilanz. "Die rasche Besetzung offener Stellen, Qualifizierungsangebote, die sich an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientieren, und weitere Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit sind die Schwerpunkte für dieses Jahr", so Othmar Kraml zu den Hauptaufgaben des AMS Wels für 2023.

