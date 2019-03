Unternehmerin aus Eferding als Vorbild

Frau in der Wirtschaft zeichnet Sabine Greinöcker im Rahmen der Kampagne "g'lernt is g'lernt" aus.

WKOÖ-Vizepräsidentin Margit Angerlehner und Sabine Greinöcker Bild: Heidenberger

EFERDING. Viele Eltern wollen, dass ihre Kinder maturieren. Die Lehre hat nach wie vor ein Imageproblem. Mit der Kampagne "g‘lernt is g‘lernt" will "Frau in der Wirtschaft" zeigen, dass viele erfolgreiche Unternehmerinnen mit einer Lehre das Fundament für ihre Karriere gelegt haben.

Die Eferdinger Tischlerin Sabine Greinöcker wurde jetzt vom Frauennetzwerk als "Vorbild" vor den Vorhang geholt. "Die Lehre macht in jeder Hinsicht sattelfest im jeweiligen Beruf", sagt Greinöcker, die das vom Großvater und Vater aufgebaute Unternehmen in dritter Generation führt. Auch für die Selbständigkeit sei die Lehre eine ausgezeichnete Basis, vermittelt sie doch neben handwerklichem Können auch Wissen rund um Themen wie Fertigung und Kalkulation.

"Dazu kommt, dass in Zeiten des Fachkräftemangels gut ausgebildete Menschen immer gefragt sind. Handwerk hat nach wie vor goldenen Boden."

Ihr Betrieb hat sich als Komplettausstatter einen Namen gemacht. "Die Arbeit ist kreativ und jeder Auftrag ist anders", sagt die Unternehmerin. Bei der Montage vor Ort setzt Greinöcker auf ein Kooperationsmodell: In einem Netzwerk mit anderen EPU, die sich auf die Montage spezialisiert haben, finalisiert sie die Aufträge beim Kunden. "Unsere Kleinheit hat den Vorteil, dass wir mehr Zeit für den Kunden und seine Wünsche haben."

Erfolgreich in Männerdomäne

Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Margit Angerlehner, die auch Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft ist, hebt die Verbundenheit von Greinöcker mit dem Familienunternehmen hervor und dass sie sich als Frau in einer Männerbranche durchgesetzt hat.

