Kirschblütenrennen: Alles startklar

Auf 169,9 Kilometern führt die Strecke wieder durch die malerische Landschaft in der Scharten.

In der Scharten sind zwar keine Kirschblüten mehr zu sehen, dafür färbt der Raps bereits die Felder gelb – der Naturpark Obst-Hügel-Land dient also wie gewohnt als eindrucksvolle Kulisse für das 62. UCI Raiffeisen Kirschblütenrennen am kommenden Sonntag. Österreichs Radsport-Elite stellt sich ab 9 Uhr wieder dem herausfordernden Kurs, auch rund 130 Amateure haben sich bereits gemeldet.