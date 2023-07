Schrilles Duo im Literaturschiff

Mit dem Austrofred und Kurt Razelli treten morgen zwei der schillerndsten Figuren der österreichischen Musiklandschaft im Garten des Literaturschiffs in Sierning auf. Das Duo hat sich bei seinem ersten gemeinsamen Album "Life is laff" Klassiker des Rocks und Pops zum Vorbild genommen und ergänzt den Musikstil um Texte in österreichischer Mundart, die teils bissig die Gegenwart kommentieren. Morgen ab 20.30 Uhr ist das Ergebnis dieser Zusammenarbeit im "Garten der Geheimnisse" in Stroheim zu hören – auf Einladung der Initiative Literaturschiff aus Sierning.

Tickets können per Mail an ticket@literaturschiff.at oder unter literaturschiff.at vorbestellt werden. Karten kosten im Normalpreis 24 Euro, mit der OÖN-Card gibt es zwei Euro Rabatt. Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt.

