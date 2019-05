Marchtrenk blickt über den Tellerrand

Die Ideensuche nach Best-Practice-Beispielen in anderen Städten und Gemeinden bezeichnet Mahr als wichtige kommunalpolitische Aufgabe: "Ich habe in Oberösterreich fast alle Städte besucht. Besonders wichtig ist mir die Überparteilichkeit. Mit dem Braunauer ÖVP-Bürgermeister Hannes Waidbacher pflege ich eine enge Freundschaft." Mit Bürgermeisterin Suchan steht Mahr schon seit Jahren in Verbindung. Vor ihrem politischen Aufstieg waren beide Jugendreferenten ihrer Stadtgemeinden: "Wir haben ihre Idee der plastikfreien Gemeinde übernommen." Umgekehrt habe Sankt Valentin den gelben Sack nicht gekannt, der laut Mahr in Marchtrenk schon vor Ewigkeiten eingeführt wurde. Weitere Gemeinsamkeiten sollen in Jugend-, Kultur- und Stadtmarketing-Agenden besprochen werden. Vereinbart wurden gegenseitige Unterstützung und regelmäßige Treffen.

Ein weiteres Best-Practice-Beispiel fand Mahr in Engerwitzdorf. Die bevölkerungsreichste Gemeinde des Mühlviertels arbeitet mit dem elektronischen Akt. Mahr: "Ich war von den Socken, wie weit die schon sind." (fam)

