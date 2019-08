Jugendliche warfen Radteile auf Fahrbahn

Die fünf Jugendlichen hatten am Dienstag gegen 17 Uhr vom östlichen Radweg der "Vogelweiderunterführung" zuerst eine Fahrradfelge und danach einen Fahrradschlauch auf die Vogelweiderstraße geworfen. Dabei trafen sie zuerst ein in Richtung Süden und dann ein in Richtung Norden fahrendes Auto. Beide Fahrzeuglenker mussten Vollbremsungen durchführen, ihre Fahrzeuge wurden beschädigt.

Von den fünf Jugendlichen konnten bisher drei ausgeforscht werden. Zwei sind 15 und einer ist 14 Jahre alt, alle drei kommen aus Wels. Die Polizei führt weitere Ermittlungen durch.

