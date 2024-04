"Tag der Streuobstwiese" im Obst-Hügel-Land

Morgen, Freitag, ist "Internationaler Tag der Streuobstwiese". Aus diesem Anlass finden im Obst-Hügel-Land mehrere Veranstaltungen statt.

Beginn ist am Freitag um 14.30 Uhr mit einer vogelkundlichen Wanderung im Naturpark. Um 15 Uhr startet die Veranstaltung "Frühlingswaldbad für die Sinne". Am Samstag geht es ab 13.30 Uhr vom Kurpark in Bad Schallerbach in den Naturpark. Um 14 Uhr findet die "Schartner G’schicht’n Roas" statt. Am Montag steht eine Kräuterwanderung zur Walpurgisnacht auf dem Programm (17 bis 21 Uhr). Alle Infos unter obsthuegelland.at.

Der OÖ Mostshop und die Mostakademie in Wels (Laahener Straße 72) feiern den Tag der Streuobstwiese mit einem Tag der offenen Tür von 8.30 bis 18 Uhr mit Most- und Schaumweinverkostung, Autogrammstunde mit Schauspielerin Beate Maes (9.30 Uhr) und den Pichler Voigasplattlern (16 Uhr).

