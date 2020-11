Jüngstes SPÖ-Team im Land

Im September 2021 finden die nächsten Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen statt, auch ein neuer Landtag wird gewählt. In einigen regionalen Parteizentralen werden dafür bereits die personellen Weichen gestellt. Die SPÖ Eferding/Grieskirchen hat bereits die Liste für die Landtagswahl erstellt. Angeführt wird diese vom Bezirksparteivorsitzenden Thomas Antlinger aus Grieskirchen, gefolgt von Anna Wimmer aus Hartkirchen, Bürgermeister Klaus Bachmair aus Kematen, Katharina Sperz aus Neukirchen am Walde, Dietmar Groiss aus Aschach und Yvonne Gili aus Waizenkirchen. Der Altersschnitt liegt bei 32 Jahren. "Wir haben damit die jüngste Liste in ganz Oberösterreich", sagt Antlinger, der vor eineinhalb Jahren im Alter von 25 Jahren die Nachfolge von Erich Pilsner als Bezirkschef angetreten hat. "Mein Ziel ist es, die SPÖ wieder interessant für junge Menschen zu machen. Ein erster Zwischenschritt dieses Prozesses spiegelt sich in unserer Liste wider", sagt Antlinger.

Derzeit sitzt kein SPÖ-Vertreter aus den beiden Bezirken im Landtag. Bis 2015 hatte der St. Marienkirchner Erich Pilsner ein Landtagsmandat, das er aufgrund des schwachen Wahlergebnisses der SPÖ vor fünf Jahren verlor.

Themenschwerpunkte sind unter anderem der Gesundheits- und Pflegebereich, hier habe die Pandemie Schwachstellen gezeigt, so Antlinger. Bei der Kinderbetreuung hinke man in vielen Gemeinden nach. "Hier müssen Betreuungszeiten an die Bedürfnisse junger Familien angepasst werden", sagt Antlinger. Annehmen will man sich auch um das Thema öffentlicher Verkehr und hier vor allem um die Aschacher Bahn.