Auffrischung für "Woodys Naturbad" in Neukirchen am Walde

Seit 2009 zieht "Woodys Naturbad" in Neukirchen am Walde Besucher auch von weit her an. "Die Leute kommen aus dem Inn- und Mühlviertel, weil sie das natürliche Badeerlebnis sehr schätzen", sagt Bürgermeister Raphael Hofinger (VP) im Gespräch mit den OÖN.

Damit die Anlage auch weiterhin so attraktiv für die Besucher bleibt, hat die Gemeinde noch vor dem heurigen Saisonstart insgesamt 110.000 Euro in eine Sanierung investiert: Der Sprungturm und die Steganlage wurden vollständig erneuert. Außerdem steht Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen künftig ein Poollift zur Verfügung.

Solarstrom soll Kosten senken

Eine neue Photovoltaikanlage auf dem Badbuffet versorgt die Anlage künftig mit Sonnenstrom. Es handelt sich zwar um ein Naturbad, das Wasser muss aber künstlich umgewälzt und gefiltert werden. "Wir hoffen, dass wir dadurch einen Teil der Betriebskosten hereinbekommen – der Sonnenstrom ist ja vor allem im Sommer da, wo er auch benötigt wird", erklärt Hofinger.

Denn wie in den meisten Fällen lässt sich auch das Naturbad nicht kostendeckend betreiben: "Das ist etwas, das wir uns leisten. Dazu herrscht auch große Einigkeit. Der Beschluss zur Sanierung ist im Gemeinderat einstimmig erfolgt", erzählt Hofinger.

Die Gemeindebevölkerung und die Gäste von außerhalb würden das goutieren, sagt der Gemeindechef: "Der Trend dazu, in der Natur zu baden und nicht im Alu- oder Folienbecken, wird immer größer. Viele schätzen das Naturerlebnis, das wir hier bieten können." (vaba)

