Jubiläum bei ProDiagonal mit Gasselsberger und Hoffmann

Mit einer schönen Bescherung, so der Titel des 50. Konzerts bei ProDiagonal, feiert Martin Gasselsberger schon am 12. Dezember Weihnachten. 2012 spielte der Musiker aus Gaspoltshofen in Peter Deinhammers Kulturhaus sein erstes Konzert. Zum Jubiläum holt er sich Verstärkung in Gestalt der Schauspieler-Legende Frank Hoffmann. Beide sind seit vielen Jahren eng befreundet.

Der gewählte Programmtitel ist so zu verstehen, wie es der Auswahl literarischer Adventtexte entspricht: Weihnachten im doppelbödigen Sinn, dargeboten von Gasselsberger am Klavier und "The Voice" Frank Hoffmann als Rezitator.

Als Moderator der ORF-Sendung "Trailer" war der frühere Burgschauspieler jahrzehntelanger Dauergast in den heimischen Wohnzimmern.

Alle Texte sind dem zeitlichen Anlass entsprechend auf Advent und das bevorstehende Weihnachtsfest ausgerichtet und steigern die Spannung auf die Freuden aller Arten, die Menschen zu diesem Anlass für einander bereit halten. Die "schöne Bescherung" wird als Redewendung auch dann verwendet, wenn wieder einmal etwas kräftig schrief geht. Kartenreservierungen unter 07245/31223-12<