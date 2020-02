Hausarztsuche via Facebook: Ärztin sprang wieder ab

Nun kam eine Absage. Sabrina Wistrela, die die Praxis mitten im Ortszentrum gemeinsam mit dem Arzt Gerhard Luegmair aus Neukirchen am Walde betreiben wollte, ist abgesprungen. Die Ärztin am Klinikum Rohrbach hat sich kurzfristig für eine Kassenstelle in Mühlviertel und gegen jene in Hartkirchen entschieden.

"Es war eigentlich alles abgemacht, ich kann ihre Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen", ist Moshammer enttäuscht. Er werde nun intensiv weitersuchen, sagt er im Gespräch mit den OÖN.

