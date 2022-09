Blackout-Übung für den Ernstfall

Am Donnerstag haben in Wels Behörden und Einsatzorganisationen eine Blackout-Übung durchgeführt, um den Ernstfall bei einem Zusammenbruch des Stromnetzes zu trainieren. Dabei wurde angenommen, dass die Stromversorgung überregional durch ein technisches Gebrechen ausfällt. Auf Seiten der Stadt leitete Magistratsdirektor Peter Franzmayr den Krisenstab, die behördliche Einsatzleitung übernahmen Bürgermeister Andreas Rabl und Sicherheitsreferent Vizebürgermeister Gerhard Kroiß.

In den Stadtteilen wurden Infopoints errichtet, eine erste Anlaufstelle für die Bevölkerung im Ernstfall. Außerdem gibt es Servicepoints, bei denen die Einsatzorganisationen der Bevölkerung in diversen Angelegenheiten (medizinische Versorgung, Beratung etc.) zur Verfügung stehen. Die Liste aller Info- und Servicepoints wird im nächsten Amtsblatt im Oktober aufgelistet.

Mitarbeiter der eww ag, der Freiwilligen Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Stadt spielten die Abläufe für die Bewältigung eines Blackouts durch, um für den Ernstfall gerüstet zu sein und gemeinsam zu überlegen, wo es noch weiteren Optimierungsbedarf gibt. "Übungen sind ein wichtiger Baustein in der Versorgungssicherheit. Denn Krisenpläne nur in der Schublade liegen zu lassen, wäre verantwortungslos", sagt eww-Vorstandsdirektor Wolfgang Nöstlinger. Ein Blackout sei für viele Experten durchaus realistisch, sagt Bürgermeister Andreas Rabl. "Deshalb müssen wir uns bestmöglich gemeinsam auf diesen Krisenfall vorbereiten".