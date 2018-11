Versprechen zur Halbzeit: Keine neuen Schulden in Wels

WELS. Positiver Rück- und Ausblick der Welser Koalitionäre – teils heftige Kritik aus den Reihen der Opposition.

Verpartnert seit 2015: VP-Obmann Csar und FP-Bürgermeister Rabl wollen Schulden weiter reduzieren. Bild: fam

Wie zu erwarten war, präsentierten sich die Führungskräfte der Welser Stadtkoalition bei einer gemeinsamen Halbzeitbilanz als ein Herz und eine Seele. Dabei rühmtens ich Bürgermeister Andreas Rabl (FP) und VP-Stadtparteiobmann Peter Csar nicht nur für ihre Leistungen, sondern wagten auch einen Ausblick auf die Zeit bis zur nächsten Wahl.

Dass die Partnerschaft nicht immer friktionsfrei verlief, davon war gestern keine Rede mehr. Unterschiede wurden nur in Andeutungen deutlich. So strich Juniorpartner Csar eindringlich die Bedeutung seiner Partei in der Koalitionsarbeit hervor: „Der eine ist ohne den anderen nichts. Das hat man bei unserer Arbeit gesehen.“

Aufbruchsstimmung erzeugen: Diesem Postulat habe sich die Koalition nach der Wahl im Jahr 2015 verschrieben. Mit der Einhaltung vieler Wahlversprechen sei dies gelungen. Infrastrukturprojekte wie die Stadtplatz-Gestaltung, das ÖBB-Parkdeck und der Beschluss für ein neues Amtsgebäude in der Rainerstraße hätten der Stadt neuen Schwung gegeben. VP-Chef Csar verwies auf die Belebung der Innenstadt. Der Leerstand sei reduziert worden. Im Welser Linienverkehr wurde der Abendbus eingeführt.

Die Straffung der Finanzen nannte Rabl als wichtigsten Vorsatz für die kommenden drei Jahre bis zur nächsten Gemeinderatswahl: „Wir wollen keine neue Schulden mehr machen. Künftig sollen sämtliche Investitionen aus dem normalen Haushalt erwirtschaftet werden. Es kann sein, dass wir es in manchen Jahren nicht schaffen, weil man dazu eine gute Konjunktur benötigt. Dennoch ist es unser erklärtes Ziel, Investitionen durch Überschüsse zu finanzieren.“ Rabl betonte auch, dass ihm der Verkauf der Sparkassenanteile ein dickes Polster verschafft habe.

Was in den ersten drei Koalitionsjahren nicht gelungen sei, darüber wollten Rabl und Csar nur ungern sprechen. Auf Anfrage nannte Rabl die Kooperation mit der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land. Csar zählte die bisher gescheiterte Verlegung der Busdrehscheibe und das Aus der alten Messehallen an der Traun auf.

Schelte von Opposition

Nicht mit Kritik sparten die drei Welser Oppositionsparteien. SP-Vorsitzender Klaus Hoflehner vermisst den Ausbau ganztägiger Schulformen. Ein schwerer Mangel der Stadtkoalition sei auch, das Pflegethema zu ignorieren. Positiv bewertet Hoflehner den geplanten Ausbau des Radwegnetzes und die Hinwendung zu alternativen Mobilitätsformen.

Walter Teubl von den Grünen findet, dass einige Dinge auf den Weg gebracht wurden, die vorher jahrelang in Schubladen ruhten. Dramatische Rückschritte sieht er im Umwelt-, Energie und Sozialbereich. Die Magistratsreform hatte eine Umfärbung zur Folge, der Informationsfluss wurde abgeschnitten: „Wir erfahren vieles erst aus der Zeitung.“ Neos-Gemeinderat Markus Hufnagl: „Was sie gut machen, ist das Marketing.“ FP und VP hätten wenig Nachhaltiges auf den Weg gebracht und die Sparkassen-Erlöse komplett aufgebracht. (fam)

