Wanderer beim Abstieg vom Großen Priel schwer verletzt

Nachdem der Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung den 2.515 Meter hohen Gipfel bezwungen hatte, kam er beim Abstieg nach wenigen Metern aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz und rutschte rund 20 Meter ab.

Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen an den Beinen und an der Wirbelsäule zu, berichtete die oberösterreichische Polizei am Freitagabend. Der 44-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber "Martin 3" ins Klinikum Wels geflogen.

