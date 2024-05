Wie Konflikte zwischen Landwirten und Freizeitsportler vermieden werden können

Auch am Wochenende waren wieder viele Oberösterreicher in der Natur unterwegs - der Feiertag und das schöne Wetter zogen viele nach draußen. Vor allem seit der Coronapandemie sei die Zahl der Freizeitsportler, die in der Natur unterwegs sind, gestiegen, sind sich Landesrätin und Bauernbund-Landesobfrau Michaela Langer-Weninger und Wolfgang Wallner, Direktor des oberösterreichischen Bauernbundes, einig.

"Der Wald ist aber nicht nur ein Erholungsraum, sondern auch ein Wirtschafts- und Lebensraum", sagt Wallner. Immer wieder käme es dabei zu Konfliktsituationen zwischen Landwirten und Wanderern oder Mountainbikern. Manfred Pargfrieder, Landwirt und Bauernbund-Obmann aus St. Magdalena bei Linz, kennt das aus eigener Erfahrung. "Immer wieder wandern Menschen quer durch meinen Wiesen - manche parken sogar mittendrin, um schöne Fotos von ihren Autos machen zu können. Das geht aber gar nicht - dabei zerstören sie das Futter für meine Tiere." Er suche immer wieder das Gespräch mit Menschen, die sich nicht an die Regeln halten würden. "Teilweise sind die Menschen sehr einsichtig - von anderen werde ich hingegen beschimpft. Manchmal werde ich zum Beispiel gefragt, warum ich ausgerechnet heute, wenn sie hier gehen wollen, den Baum fällen muss." Dabei käme es auch zu gefährlichen Situationen, etwa wenn sich Wanderer und Radfahrer nicht an Sperren während Harvester-Arbeiten halten würden. Der Landwirt appelliert an die Eigenverantwortung.

Falsche Wege in Apps

Auch Apps würden Konfliktherde heraufbeschwören, sagt Bauernbund-Direktor Wallner. Viele Apps würden die Möglichkeit bieten, befahrene oder begangene Routen hochzuladen, die dann für andere Benutzer sichtbar sind. Diese könnten dann aber nicht mehr unterschieden, ob es ein offizieller Mountainbike- oder Wanderweg ist. "Oft sind diese Wege nicht vollständig befahr- oder begehbar", sagt Wallner. Deshalb sei es wichtig, sich schon vor dem Losgehen oder -fahren gut zu informieren und nur offizielle Wege zu nutzen. Meistens seien es aber nicht die Touristen, die gegen Regeln verstoßen. "Sie haben sich oft gut informiert. Häufiger sind es Einheimische, die neue Wege ausprobieren wollen und dabei von den offiziellen abkommen", sagt Langer-Weninger, die sich dabei auf die Auswertung von Handydaten bezieht.

Die Landwirte seien bereit, ihr Eigentum der Allgemeinheit zugänglich zu machen, sagt Wallner. "Es ist aber wichtig, dass die Waldbesucher die Regeln und Vorschriften respektieren." Nur so könne ihre Sicherheit gewährleistet und der Besitz der Bauern bewahrt werden.

Um das Miteinander zwischen Freizeitsportlern und Landwirten zu fördern, haben sich 13 Organisationen - darunter die Landwirtschaftskammer Oberösterreich, der Landesverband des Alpenvereins, die österreichischen Bundesforste oder die Oberösterreich Tourismus GmbH - zur Initiative "In unserer Natur" bekannt. Sie soll Bewusstsein schaffen für eine konfliktfreie, nachhaltige und wertschätzende Nutzung der Natur in Oberösterreich. "Es ist entscheidend, Freizeitsportler ihre Rechte und Pflichten zu verdeutlichen", sagt Langer-Weninger.

