Videos zeigen kuriose Verfolgungsjagd in Mondsee

Mit so viel Reichweite hätte Franz A. nicht gerechnet, als er am Samstagnachmittag zwei kurze Videos auf seine Facebook-Seite stellte: Fast eine halbe Million Menschen hat sich binnen weniger Stunden die Aufnahmen angesehen, die auf einer Wiese zwischen dem Gewerbegebiet Mondsee und dem Ortsteil Schlössl entstanden sind. Sie zeigen, wie eine Polizeistreife erfolglos versucht, einen jungen Moped-Fahrer anzuhalten. Der Streifenwagen wendet mehrere Male, ein Beamter steigt aus und versucht, den Burschen zu Fuß einzuholen:

Der Hintergrund: Bei dem Zweiradfahrer handelt es sich um einen 16-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Der Jugendliche war am Samstagnachmittag mit einer nicht zum Verkehr zugelassenen Aprilia und weit überhöhter Geschwindigkeit auf der B154 unterwegs. Auf Höhe eines Diskonters im Gemeindegebiet von Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) wurde eine Polizeistreife auf den Burschen aufmerksam und nahm die Verfolgung auf.

Was sich dann abspielte, war laut Aussendung der Polizei eine "filmreife Verfolgungsjagd". Als der 16-Jährige die Beamten bemerkte, beschleunigte er das Moped, missachtete sämtliche Anhalteversuche und flüchtete mit Geschwindigkeiten bis zu 110 Stundenkilometern. Nach elf Kilometern verlor er in einem Waldstück in Harpoint die Kontrolle über sein Moped und stürzte, blieb aber unverletzt.

Mehrere Anzeigen

Während seiner Flucht fuhr der Jugendliche zwei Mal über Felder und verursachte Flurschäden, teilte die Polizei mit. Außerdem touchierte er während der zahlreichen Anhalteversuche den Streifenwagen, wobei die linke Fahrzeugseite beschädigt wurde.

Der 16-Jährige wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt. Als Grund für den Fluchtversuch gab der 16-Jährige an, er habe Probleme mit der Führerscheinbehörde wegen des nicht zugelassenen Mopeds befürchtet.

In einem zweiten Video sieht man, wie der Mopedfahrer, gefolgt von der Polizei, durch eine Wiese flüchtet. Die beiden Clips wurden auf Facebook mehr als 7000 Mal geteilt.

