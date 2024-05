Zehn Initiativen ermutigen für die Welt von morgen

Mit neuem Team und neuen Ideen startet das bewährte Steyrer Klimafest in seine sechste Saison. Fünf Mal war dieses von Jürgen Hutsteiner und Barbara Reisz organisiert worden, nun legen die beiden eine Pause ein. Die Organisation haben die Initiativen "da Huat brennt" und Klimafokus Steyr gemeinsam mit zahlreichen Freunden übernommen. Mit dabei bei diesem Vernetzungstreffen für Klimaschutz und eine lebenswerte Zukunft sind zehn Umwelt-Initiativen, mehr als 30 Standln beim "Markt der Möglichkeiten" sowie jede Menge Unterhaltung.

Neu ist auch der Name: Das "Klima Fest Zukunft" findet am Samstag, 4. Mai, ab 13 Uhr beim Museum Arbeitswelt im Wehrgraben statt. Bei Schlechtwetter wird es ins Museum verlegt.

Eine "Bühne für die Zukunft"

"Es ist ein Treffen für alle, die sich engagieren wollen und denen die Zukunft ein Anliegen ist", sagt Gerlinde Winter, eine der Organisatorinnen. "Wir geben den Menschen, die an der Basis des Natur- und Klimaschutzes in der Region arbeiten, eine Bühne." Besucher sollen so die Möglichkeit haben, sich umfassend über Klimaschutz und Zukunftsthemen zu informieren und zu vernetzen.

Hintergebirge und Wehrgraben

Die Bühne sind die CulturContainer am Museumsvorplatz. Von hier aus präsentieren die verschiedenen Initiativen aus der gesamten Region ab 14 Uhr ihre Projekte und Erfolge. Und dabei handelt es sich um eine enorme Vielzahl an Menschen, die sich engagieren.

"Uns geht es dabei auch darum, sichtbar zu machen, aus wie vielen verschiedenen Bereichen diese Aktivisten kommen, die sich für die Zukunft engagieren", sagt Roland Mayr.

Und man werde auch jene würdigen und auf die Bühne holen, die sich in der Vergangenheit enorm engagiert hatten – jene, die einst das Hintergebirge ebenso wie den Wehrgraben vor der Zerstörung bewahrt hatten: "Das waren und sind keine Querulanten. Sie haben mit ihrem Mut und ihrer Weitsicht Unwiederbringliches für spätere Generationen bewahrt und eine lebenswertere Zukunft ermöglicht."

Mit Christa Holub und Jörg Hofmarcher werden zwei "Veteranen" von ihrem anfangs schier aussichtslosen Kampf berichten.

Doch auch die aktuellen Themen kommen nicht zu kurz: Die Palette reicht von der Initiative lebenswertes Stodertal über Grüngürtel statt Westspange, Klimaallianz, Radlsonntag Ennstal, da Huat brennt, Pro Natur Steyrtal und Klimafokus bis hin zu Garsten for Future, Ströme, Radlobby Steyr, Teachers for Future und Forum Schlosspark.

Erstmals keinen Platz auf der Bühne findet diesmal die Politik. Schließlich gehe es um die Menschen an der Basis, die sich ehrenamtlich engagieren und mit ihrem Mut die Politik erst dazu bringen, selbst im Sinne der Zukunft zu handeln, so die Organisatoren.

Unterhaltung für Jung und Alt

Obwohl beim Klima trotz des Einsatzes vieler schon manches zu kippen droht, wollen sich die Initiativen die Feierlaune nicht nehmen lassen. "Wir wollen mit all jenen feiern, die sich für eine intakte Natur einsetzen", sagt Winter. Denn es falle beim Feiern leichter, gemeinsam Pläne zu schmieden. Nicht zu kurz kommt daher auch Unterhaltung: Um 15 Uhr startet das Kindertheater "Zatsch" für Menschen ab drei, um 17 Uhr folgt eine Aktion der ATSV Steyr-Paddler auf der Steyr, ab 18 Uhr ist bei Lindy Hops Swing "Mittanzen für alle" angesagt, abends folgt ab 19 Uhr ein Konzert der Steyrer Band "Goethe groovt". Zudem erwarten ein Kletterturm, Kinderbetreuung und jede Menge kulinarische Köstlichkeiten die Besucher.

Klima Fest Zukunft: Samstag, 4. Mai, von 13 bis 21 Uhr am Vorplatz des Museums Arbeitswelt mit Information und Unterhaltung

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner