Wirtschaftspark eröffnet

Das Betriebsgebiet Kreilhof, das am Montagabend von Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (VP) eröffnet wurde, soll als Leuchtturm über künftige Widmungen in NÖ strahlen. Das neue Gewerbegebiet entlang der aufgelassenen Trasse der Ybbstalbahn soll das Muster vorgeben, wie man im Bundesland künftig Wirtschaftsparks erschließt. Bei der Schaffung der Firmengründe habe man auf eine ökologische Ausführung gesetzt, 1000 Meter nicht asphaltierte Gehwege wurden angelegt und 150 Bäume gepflanzt. Für die Umsetzung des Projektes wurden 720.000 Euro an Regional-Fördergeldern zugeschossen.