Volkslieder und Hitparaden-Stürmer bei Bezirksjugendsingen

Hochgenuss für die Ohren steht am Donnerstag, 23. März, von 9 bis 11.30 Uhr auf dem Programm: Alle drei Jahre findet das Bezirksjugendsingen statt. Viele Steyrer Schulen und vor allem viele junge Sangestalente beteiligen sich an der Veranstaltung.

Wobei der Wettstreit nicht im Vordergrund steht, sondern vielmehr die Freude am Singen. Der Schulchor der Volksschule Ennsleite ist genauso vertreten wie der Schulchor der Steyrdorfschule, Chöre von beiden Gymnasien der Stadt treten auf, und selbstverständlich dürfen die Sängerinnen und Sänger der Mittelschule und Musikmittelschule Promenade nicht fehlen. "Die Veranstaltung ist öffentlich, wir freuen uns über viele Zuhörer", sagt Organisatorin Silvia Waldhauser.

So breit wie das Teilnehmerfeld ist auch das musikalische Repertoire, das die engagierten Kinder und Jugendlichen in den Stadtsaal mitbringen werden. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde von den einzelnen Chören intensiv geprobt, um ein anspruchsvolles Programm auf die Bühne zu bringen. Der Schulchor Rudigier singt "California Dreaming" und taucht ein in die Hippie-Kultur der 1960er-Jahre. Das Sängerensemble aus St. Anna präsentiert mit "The Lion Sleeps Tonight" einen weiteren sehr bekannten Ohrwurm. Kaum bekannt ist hingegen, dass die eingängige Melodie aus der Feder des schwarzen Komponisten Solomon Linda, einst Sänger der Evening Birds, stammt. Aber das ist eine andere Geschichte. Der Oberstufenchor des BRG wagt sich mit der Ballade "Nothing Else Matters" ins rockige Fach. Mit "Warum sollten mir Gauner net lustig sein" (BG) kommt auch ein sogenanntes Lumpenlied auf die Bühne.

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst