Sorge um 30 Tiere: Sturm blies Zirkuszelt in Micheldorf weg

Am Zirkuszelt entstand enormer Sachschaden.

Um 22:31 Uhr wurde die Feuerwehr Micheldorf alarmiert: Bei einem derzeit in Heiligenkreuz stationierten Zirkus wurde das Zelt aus der Verankerung gerissen. Der starke Wind hatte das Zelt, in dem 30 Zirkustiere untergebracht waren, erfasst. Es wurde in das Luft zerrissen und fiel wieder zu Boden.

Die Mitarbeiter des Zirkus konnten die Absperrungen um das Gehege wieder aufstellen und somit verhindern, dass die Tiere weglaufen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr halfen, die Tiere umzulagern, sie leuchteten die Einsatzstelle aus und unterstützten das Zirkuspersonal bei den Arbeiten am zerstörten Gehege.

Tiere und Menschen blieben bei dem Vorfall unverletzt. Am Zelt entstand großer Sachschaden.

