Schmankerlmarkt mit Konzert von "Cornerstore"

Bei einer Konzerttournee durch Deutschland und Griechenland wären die Songs zu hören gewesen. Corona machte den Plänen von Sängerin Alina Peter und ihren Bandkollegen Michael und Steve Wachelhofer aber einen Strich durch die Rechnung.

Nun tritt das Trio am Freitag, 28. August, ab 20 Uhr, beim Schmankerlmarkt auf dem Steyrer Stadtplatz auf. Bei Schlechtwetter wird das Konzert der Band, die in den USA den "Next Big Thing"-Contest gewonnen hat, um eine Woche verschoben.