Nußbach fixierte mit 4:0 Platz im "Finale dahoam"

Auch im Rückspiel im Mühlviertel war Union Haidlmair Nußbach eine Klasse für sich: Mit dem zweiten 4:0-Erfolg gegen Union Arnreit sicherten sich die Titelverteidigerinnen vorzeitig den Fixplatz im Endspiel der Frauenfaustball-Bundesliga. Wer am 19. September Gegner der Kremstalerinnen sein wird, steht noch nicht fest.

Bei schwierigen Verhältnissen auf dem vom Regen völlig aufgeweichten Platz in Arnreit erwischte die Truppe von Trainer Marco Salzberger den besseren Start. Satz eins ging dennoch nur knapp mit 11:9 an die Gäste aus Nußbach. Mit 11:5 und 11:6 waren Angreiferin Ines Lugerbauer und ihre Mitspielerinnen in Folge überlegen, ehe sich Arnreit im vierten Satz noch einmal aufbäumte. Doch auch dieser ging mit 11:9 an Nußbach.

"Das war eine starke Leistung der Mädels", sagte Coach Roland Lugerbauer nach dem Finaleinzug. "Vor allem in den ersten drei Sätzen haben wir unsere Stärken zeigen und uns immer besser auf den Platz einstellen können."