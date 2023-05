Nachwuchs läuft unterm Blätterdach

Wo in der Vergangenheit die feinen Damen und Herren im Schatten lustwandelten, findet seit einigen Jahren der Schlossparklauf statt. Mädchen und Buben kämpfen am Samstag, 13. Mai, den ganzen Nachmittag über in ihren Altersklassen um Stockerlplätze. Auch jene Nachwuchssportler, bei denen Kraft und Puste noch nicht ganz für den Sieg reichen, gehen nicht leer aus. "Alle Teilnehmer bekommen eine Finisher-Medaille", kündigt Organisator und LAC-Obmann Fritz Steinparz an. Startberechtigt auf einer der schönsten Laufstrecken des Landes unterm Blätterbach der uralten Bäume sind Kinder und Jugendliche aus Steyr, Steyr-Land und dem angrenzenden Mostviertel. Mädchen und Burschen laufen getrennt. Für Schulen sind Sammelanmeldungen möglich. In den vergangenen Jahren nutzten insgesamt Tausende Schüler die Gelegenheit, im Schlosspark die Beine fliegen zu lassen und erste Wettkampfluft zu schnuppern.

Anmeldung und Informationen zum diesjährigen Lauf online auf der Webseite vom LAC Amateure Steyr: www.lac-amateure.at

