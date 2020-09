"Chill amal": Homeschooling mit einem der lustigsten Lehrer

Andreas Ferner vergeht das Lachen nicht, wenn sein Arbeitstag als Lehrer an einer Handelsakademie endet. Selbst dann nicht, wenn sich durch die Corona-Pandemie der Unterricht endgültig auf die Bildschirme seiner Schüler verlagert und sich der "Herr Professor" einen pixeligen Platz zwischen TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat und WhatsApp erkämpfen muss.

Dann reflektiert der Kabarettist das Erlebte aus Klassen- und Konferenzzimmer, um auf den Kabarettbühnen des Landes einen humoristischen Blick auf Themen wie die überfällige Bildungsreform, angehende Influencer, den Dauerstörfaktor Smartphone und den Elternsprechtag als verbindenden Angstmoment zwischen Lehrern, Eltern und Schülern zu werfen.

Mit seinem neuen Programm "Chill amal, Fessor!" feiert der Wiener morgen um 18.00 Uhr in Ried im Traunkreis seine Oberösterreich-Premiere beim GTech Betriebssport & Veranstaltungsverein. "Die meisten Eltern wissen nach der Homeschooling-Phase wesentlich mehr über Fortnite als über den Mathe-Schularbeitsstoff", sagt Ferner.

Viele Eltern mussten in den letzten Monaten beim Homeschooling den Lehrer für ihre Kinder spielen und sich mit ihnen um den Laptop streiten.

Sehr oft haben dabei die Kinder gewonnen und dann stundenlang Fortnite gespielt, während der Videocall mit den Berufskollegen warten musste und die Bandbreite in den eigenen vier Wänden eng wurde.

Kabarett "Chill amal, Fessor" von Andreas Ferner am Freitag, 18. September, um 18 Uhr im GTech Betriebssport & Veranstaltungsverein in Ried in Traunkreis. Weitere Infos und Tickets auf www.andreasferner.at und www.oeticket.com