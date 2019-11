Bosrucktunnel wird am Samstag für eine Einsatzübung gesperrt

Morgen, Samstag, 16. November üben die Einsatzkräfte und die ASFINAG für den Ernstfall. Im Bosrucktunnel auf der A 9 Pyhrnautobahn simulieren regionale Feuerwehren, Rettung, Polizei und Behörden zusammen mit der ASFINAG Lkw-Unfälle mit Brandentwicklung. Dafür wird der Tunnel in beiden Richtungen zwischen 16 und 21 Uhr gesperrt, der gesamte Verkehr wird in diesem Zeitraum zwischen den Anschlussstellen Spital am Pyhrn und Ardning auf die B138 abgeleitet.

„Diese regelmäßigen Übungen stehen im Zeichen der Verkehrssicherheit. Es geht um die optimale Koordination zwischen allen beteiligten Einheiten – von der Anfahrt über das Löschen bis hin zum Suchen und Retten von Menschen“, sagt Dagmar Jäger vom ASFINAG-Tunnelmanagement.

