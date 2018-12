Wieder ein Bankomat aus Foyer gerissen

WALDNEUKIRCHEN. Neuerlich haben in Oberösterreich Bankomat-Diebe zugeschlagen, dieses Mal rissen mindestens zwei Unbekannte in der Nacht auf Freitag in Waldneukirchen (Bezirk Steyr-Land) das Gerät im Foyer eines Geschäfts aus der Verankerung. Anschließend transportierten sie es mit einem Auto ab.

Ein Blick ins Foyer der betroffenen Bankfiliale Bild: Matthias Lauber

Um 2.30 Uhr zwängten die Täter eine elektronische Glas-Schiebetüre in den Eingangsbereich eines Lebensmittelmarkets auf, wo sich der Automat befand. Um ihn legten sie einen Spanngurt, dessen Enden sie an einem vor der Tür geparkten Wagen befestigten. Danach setzte sich ein Täter hinter das Steuer, gab Gas und zog so das Gerät aus der Halterung. Danach wurde die Beute verladen.

Die Polizei nahm Ermittlungen auf, ob ein in der selben Nacht in Offenhausen (Bezirk Wels-Land) entwendeter Firmentransporter mit dem Bankomat-Diebstahl in Zusammenhang steht. Dieser könnte für die Tat verwendet worden sein. Erst Ende November war in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) aus dem Foyer einer Bank auf die gleiche Art ein Geldausgabe-Gerät gestohlen worden.

