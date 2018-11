Schüler gedachten der Gründung der Republik

KIRCHDORF. Anlässlich des Jahrestages der Ausrufung der Republik Österreich gestalteten das Gymnasium und die Berufsbildenden Schulen Kirchdorf gestern gemeinsam einen Gedenktag.

Gedenktag zur Republiksgründung Bild: haj

Während des Schultages hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich bei verschiedenen Stationen über die Entstehung und Entwicklung der Republik zu informieren. Universitätsprofessorin Birgit Kirchmayr sprach in der Aula zu diesem Thema. In der evangelischen Kirche fand eine Lesung von Nina Horaczek statt. Alle Stationen waren interaktiv aufgebaut. Die Jugendlichen hatten verschiedene Möglichkeiten, sich dem Thema zu nähern, wie eigene Gedanken zu ergänzen, Quizfragen zu beantworten oder in einer Gruppe zu diskutieren. Das Gymnasium präsentierte eine Wandzeitung und auf Büchertischen ausgewählte Literatur, wo man Informationen erhielt. Insgesamt sechs HLW-Klassen stellten sich die Frage "Österreich, Demokratie und Politik – was heißt das für mich?". Die Ergebnisse präsentierten sie im Erdgeschoss mittels grafischer und plastischer Darstellungen. "Eine Ausstellung, die berührt", sagten Besucher. (haijes)

