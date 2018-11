Debatte um Umbau am Schoberstein: Wirte hören auf

TRATTENBACH/MOLLN. Wegen behördlicher Auflagen sehen Karl und Thomas Schilcher "keine Alternative mehr".

Im Winter wird's im Schobersteinhaus kalt: Ab 1. Jänner wird es nicht mehr bewirtschaftet. Bild: Winterleitner

"Wir haben beide vor, hier oben alt zu werden", sagte Thomas Schilcher noch im November vergangenen Jahres. Gekommen ist alles ganz anders. Zwölf Monate später verlassen Thomas und sein Vater Karl nach sechs Jahren als Hüttenwirte des Schobersteinhauses den Berg zwischen Steyr- und Ennstal. "Wehmütig", wie sie sagen.

Grund für den Abschied sind strenge behördliche Auflagen für den neuen Gastbetrieb. Denn bereits im März 2019 hätte das Schobersteinhaus um rund 800.000 Euro umgebaut werden sollen.

Schutzhütte oder Gasthaus?

Neue Sanitäranlagen, ein neuer Gastraum mit Blick ins Alpenvorland und ein neuer Winterraum sollten entstehen. Gleichzeitig wollten die Naturfreunde, denen die Hütte gehört, einen Schritt zurück zu den Wurzeln machen. "Das Schobersteinhaus ist ein gastronomischer Großbetrieb geworden. Wir wollen aber unbedingt den Charakter einer Schutzhütte bewahren", sagt Christian Dorner, Landesgeschäftsführer der Naturfreunde Oberösterreich. Damit das Schobersteinhaus nach dem Umbau weiterhin als Schutzhütte geführt werden darf, also als "freies Gastgewerbe" gilt, gab es für Pächter und Naturfreunde von der Behörde strenge Auflagen.

Thomas (l.) und Karl Schilcher kehren dem Schoberstein den Rücken.

"Wir hätten große Teile unseres Equipments nicht mehr verwenden dürfen. Das betrifft nicht nur den Herd, den wir vom Vorpächter übernommen haben oder die Mikrowelle, sondern sogar die Tische", erzählt Hüttenwirt Karl Schilcher. Damit wäre auch die Bewirtung der Gäste – an einem schönen Tag werden bis zu 700 Essen ausgegeben – in Zukunft karger ausgefallen. "Die Gäste sind von uns aber einen gewissen Standard gewohnt. Wir haben sehr lange überlegt und gehen auch wirklich nicht gerne, aber wir sehen keine vernünftige Alternative", so Schilcher.

Die Alternative der Naturfreunde – die Hütte in Zukunft schlichter zu bewirtschaften– kam für Familie Schilcher nicht in Frage. Damit ist das Frühstück am 1. Jänner 2019 das letzte Essen, das über den Tresen der Schilchers geht. Ab dann wird das Schobersteinhaus vorerst nicht bewirtschaftet. "Ich bin sicher, dass die Naturfreunde bald einen guten Nachfolger finden werden", sagt der Hüttenwirt.

Wie es mit dem Umbau nun aber weitergeht, steht in den Sternen. "Wir werden erneuern. Nur in welcher Form, wissen wir noch nicht", sagt Christian Dorner. Darüber wird kommende Woche beraten. Einen neuen Pächter wolle man bis zum Herbst 2019 finden.

