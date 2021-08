Zwei Jugendliche in Gmunden überfallen

Der Überfall soll sich etwa um Mitternacht an der Traunpromenade in der Nähe des Rathausplatzes ereignet haben. Die beiden unbekannten Täter sollen ihnen zuvor gewaltsam den Kauf von Drogen aufgedrängt und diese danach zusammen mit Bargeld wieder gewaltsam abgenommen haben, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Zudem sollen sie mit Fäusten auf die 17-Jährigen eingeschlagen haben. Die beiden Jugendlichen konnten verletzt flüchten.

Täterbeschreibung:

Person 1: Männlich, etwa 1,65 Meter groß, dunklere Haut, schwarze Haare, welche seitlich kürzer waren, abstehende, große Ohren, schmaler Schnurrbart, sprach ausländischen Akzent, trug einen weiten Pullover und eine lange Hose

Person 2: Männlich, etwa 1,80 Meter groß, dunklere Haut, schwarze, etwas längere Haare, Stoppelbart, sprach ebenfalls einen ausländischen Akzent und trug ebenfalls eine weiten Pullover und eine lange Hose