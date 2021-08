Hütte in Flammen: Löschwasser mit Hubschrauber angeliefert

Zwei aus der Steiermark stammende Angestellte hatten den Ofen ihrer Diensthütte am Vormittag angeheizt, um sich dort später aufzuwärmen. Nach einiger Zeit merkten sie allerdings, das von der Hütte Rauch aufstieg. Als sie dort wieder ankamen, war ein Löscheinsatz ohne Eigengefährdung nicht mehr möglich. Deshalb verständigten sie via Notruf die Feuerwehr. Da die Hütte aber 120 Meter oberhalb der letzten natürlichen Wasserquelle, dem Hallstätter See, liegt, wurde der Hubschrauber der Flugpolizei "Libelle Oberösterreich" zur Unterstützung angefordert. Dieser flog rund 11.000 Liter Wasser mittels "Bambi Bag" herbei und warf diese über der brennenden Hütte ab. Die restlichen Glutnester löschten die Feuerwehren Obertraun, Hallstatt und Scharnstein mittels einer 120 Höhenmeter überwindenden Pumpleitung.