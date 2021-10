Gmundner Nikolaus-Lenau-Schule wurde ein Fall für den Volksanwalt

Mit einem Fall von Beschwerde an den Volksanwalt ist die Nikolaus-Lenau-Schule in Gmunden konfrontiert. Die Bildungseinrichtung war ursprünglich eine reine Sonderschule und ist mittlerweile ein Musterbeispiel für integrativen Unterricht. Kinder mit Behinderung besuchen sie ebenso wie Kinder ohne Behinderung. Aus zwölf Gemeinden kommen die Schüler hierher, doch wegen eines Finanzierungsstreits scheint die Anfahrt der Kinder zur Schule gefährdet, die Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf werden weniger. "Es könnte passieren, dass die Schule wieder zur reinen Sonderschule wird", fürchtet Direktor Walter Mayrhofer. Volksanwalt Bernhard Achitz fordert eine Lösung. "Die Nikolaus-Lenau-Schule ist ein Musterbeispiel für Integration und Inklusion. Sie darf nicht am Geld scheitern", sagte er in der ORF-Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag.

Das Problem: Schüler müssen prinzipiell mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule fahren. Wenn es aber keine entsprechenden Verbindungen gibt, dann wird vom Familienfonds ein sogenannter Gelegenheitsverkehr bezahlt, also ein Schulbus, der die Kinder zu Hause abholt – allerdings nur bis zur nächstgelegenen Schule bringt. Die Nikolaus-Lenau-Schule ist für jene Kinder mit sonderpädagogischem Betreuungsbedarf die nächste geeignete Schule – aber nicht für viele ihrer Schulkollegen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf, denn diese könnten ja einfach in die Volksschulen ihrer jeweiligen Wohnorte gehen.

Ein Beispiel: Der auf den Elektrorollstuhl angewiesene Ali fährt weiterhin mit dem Schulbus nach Gmunden, seine Schwester Leyla darf aber nicht mit ihm einsteigen. Es herrscht die Befürchtung, dass ohne kostenlosen Transport viele Eltern ihre Kinder abmelden und in eine herkömmliche Volksschule in ihrer Gemeinde schicken werden anstatt in die Integrationsschule in Gmunden. Volksanwalt Achitz: "Wenn es hier keine Lösung gibt, wird es Integrationsschulen nur noch in größeren Städten geben. Das widerspricht aber der UN-Behindertenrechtskonvention." Jetzt müssten sich rasch alle Beteiligten – Bund, Länder, Gemeinden – zusammensetzen und eine Lösung finden, fordert Achitz.