Eine Berufsmesse als "Markt der Möglichkeiten"

Zum fünften Mal lud die St. Georgener NMS/Dr.-Karl-Köttl-Schule zur schulinternen Berufsmesse ein. Heuer standen den interessierten Besuchern 25 Firmen und weiterführende Schulen zur Information und Entscheidungsfindung zur Verfügung.

Die St. Georgener Berufsmesse zählt mittlerweile zu den Großveranstaltungen an der Schule. Firmen und Schulen nehmen das Angebot gerne an, und nicht selten werden direkt vor Ort Lehrstellenangebote und Schnuppertage angeboten und vereinbart.

Der Besuch des AMS in Vöcklabruck, ein Tag am Arbeitsplatz der Eltern und ein ganzer Berufsorientierungstag an der Schule ergänzten im Oktober das Angebot für die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen im Bereich der Berufsorientierung. Mit den vierten Klassen der NMS werden Bewerbungsschreiben, Lebenslauf oder Vorstellungsgespräche trainiert, eine eintägige Veranstaltung zu "Bewerbungstraining" am AMS besucht und gemeinsam mit der WKO die "Potenzialanalyse für Jugendliche, achte Schulstufe", eine vierstündige Testung mit individuellen Auswertungsgesprächen für Eltern und Schüler, durchgeführt.

Betriebe und Schulen, die ebenfalls gerne an der NMS ausstellen möchten, mögen sich bitte melden bei: Hannes Grün, NMS St. Georgen/Attergau, unter der Telefonnummer 07667 / 678310.