Die SPÖ Gmunden vollzieht den Generationswechsel

Die Gmundner Sozialdemokraten beschlossen bei einer Mitgliederversammlung einstimmig ihre Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl im September. Und machen dabei einen Generationswechsel. Langgediente Altvordere wie Stadtrat Wolfgang Sageder oder Fraktionsobmann Helmut Hochegger machen nach der Wahl aus Altersgründen Platz und stehen nur noch ratgebend zur Verfügung.

Liste als Spiegel der Gesellschaft

Angeführt wird die 31-köpfige Liste vom neuen jungen Stadtparteivorsitzenden Dominik Gessert (32), der auch als Bürgermeisterkandidat antritt. Auf Platz zwei und drei sind Catharina Held und Mario Krammer. "Unsere Liste ist so vielfältig wie Gmundens Bevölkerung", sagt Gessert. "Unter uns sind Arbeiter, Angestellte, Selbstständige, Schüler, Studierende und Pensionierte."

Außerdem, so Gessert, sei die SPÖ die einzige Partei in Gmunden, auf deren Liste auch Arbeiter vertreten sind. "Wir sind die einzigen, die sich ehrlich für die arbeitenden Menschen in unserer Stadt einsetzen", sagt Gessert, der seit Kurzem das Bezirksbüro des ÖGB in Gmunden leitet.

Basis für die inhaltlichen Schwerpunkte der Stadtpartei war eine Umfrage im Frühjahr. Ein zentrales Thema ist leistbares Wohnen. "Für viele ist Wohnraum in Gmunden nicht mehr bezahlbar", kritisiert Gessert und ortet die Ursache dafür auch bei der "Klientelpolitik der ÖVP für Reiche" und deren "Luxus-Bauprojekte". Weitere Anliegen der SPÖ Gmunden sind unter anderem Infrastrukturverbesserungen, breitere Kulturangebote und eine umfangreichere Kinderbetreuung.

"Es wird Zeit für Veränderungen in unserer Stadt", sagt Gessert. "Wir müssen weg von Privilegien für Reiche und Günstlinge, die es sich richten können. Es braucht eine Politik für alle Gmundnerinnen und Gmundner." (ebra)